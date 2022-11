Premium Het beste van De Telegraaf

Het afscheid steekt... Belevingspark van ’Anny Cactus’ leeft voort in Burgers’ Zoo

Anny en Bert van der Meer zijn blij dat hun planten voortleven in de Arnhemse dierentuin. Ⓒ Eigen foto

Arnhem - De cactusoase was hun lust en hun leven, maar door de hoge stookkosten moesten Anny en Bert eerder deze maand de deuren van hun belevingspark sluiten. Een video van het snikkende echtpaar bereikte dierentuin Burgers’ Zoo, die besloten een zestiental cactussen over te nemen voor in hun Desert.