Vrouw gelooft tien dagen lang niet dat ze lotto wint en denkt dat ze wordt opgelicht

BULLABURRA - Tien dagen. Zo lang had een vrouw uit het Australische Bullaburra nodig om overtuigd te worden dat ze toch écht de lotto gewonnen had. De e-mails die ze kreeg verwijderde ze, omdat ze dacht dat ze opgelicht werd. Pas toen er een brief kwam, kon ze het echt geloven.