Amsterdamse woning voor tweede keer beschoten in week tijd

Bij de woning in een wijk in Amsterdam-Noord zijn vannacht rond 02.30 uur na een melding meerdere kogelhulzen aangetroffen, meldt een politiewoordvoerder aan De Telegraaf. Wie er achter de beschieting(en) zit, is nog onduidelijk. Er zijn geen verdachten aangehouden. De bewoner bleef ongedeerd.

Uit beelden van persfotografen blijkt dat de gaten van het schietincident van vier dagen geleden nog in het afgeplakte raam zaten. De forensische opsporing doet onderzoek. Of er sprake is van extra surveillance in de wijk kan de zegsman uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen.

