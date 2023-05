’Nerveuze Nederlander met kilo’s zilver en pakken geld gepakt in Spanje’

Dat bevestigt de Guardia Civil. Spaanse media als El Faro Ceuta schrijven over de aanhouding, die plaatshad in het controlegebied dat de Spaanse politiedienst heeft ingesteld in de haven van Tarifa, een kleine stad in het meest zuidelijke puntje van Spanje bij de Straat van Gibraltar, die de grensovergang naar Marokko vormt. De fiscale afdeling van de douane ontdekte dat de buit was verstopt in bagage die in een auto lag. In het controlegebied worden voertuigen die naar het Marokkaanse Tanger reizen regelmatig geïnspecteerd.

Opvallende manoeuvres

Agenten zagen een voertuig met een Nederlands kenteken waarvan de inzittende een nerveuze houding had, en al rijdend opvallende manoeuvres maakte. Zijn gedrag wekte argwaan wekte bij de Guardia Civil, die vervolgens een uitgebreidere controle uitvoerde op het voertuig en de bestuurder. Zo werd ontdekt dat hij een grote som geld in zijn bagage had verstopt, van ruim 13.000 euro in verschillende coupures. Daarnaast had hij vier staven zilver en twaalf zilveren munten bij zich, met een gewicht van meer dan vier kilo, zo bleek na weging.

Zowel het geld als het zilver zijn in beslag genomen door rechercheurs en opgeslagen in de douanekantoren van Tarifa. De man is aangeklaagd wegens een poging tot illegale smokkel van goederen en geld.