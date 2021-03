Slecht idee: deze leuke kleine octopus is enorm giftig

Vrolijk poseerde zij voor de camera met het kleine beestje. Pas toen @Kaylinmarie21 op internet opzocht wat voor diertje het eigenlijk was, werd zij wit om de neus. Een grote blauwring-octopus of Hapalochlaena lunulata heeft namelijk genoeg gif in zijn lijf of 20 mensen binnen een kwartier te doden. Meestal is het beestje vriendelijk, maar als het zich bedreigd voelt kan het vreselijk misgaan.

Een beet van de Hapalochlaena lunulata is op zich niet pijnlijk, maar het gif zorgt binnen enkele minuten voor ademhalingsproblemen en verlamming, resulterend in de dood. En om het slechte nieuws compleet te maken: er is geen anti-gif bekend.

De Tiktokker plaatste een filmpje van het diertje met als bijschrift: ’Op vakantie op Bali en volkomen onwetend een van de giftigste dieren ter wereld in mijn hand.’ Het werd meer dan 2,5 miljoen keer bekeken.