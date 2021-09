Wereldleiders hoeven bij VN-top toch geen vaccinatiebewijs te tonen

De VN-vergadering vindt volgende week plaats in New York en de lokale autoriteiten in de Amerikaanse metropool zien de vergaderzaal als „conferentiecentrum”, wat betekent dat er strenge coronaregels zouden moeten gelden. De gemeente eiste van alle delegaties dat zij aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Alle vaccins die zijn goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de Amerikaanse toezichthouder FDA zouden worden geaccepteerd.

Hoewel het VN-hoofdkwartier in New York internationaal grondgebied is en het daarom niet verplicht wordt de lokale wetten op te volgen, had Shahid aangekondigd om een vaccinatiebewijs te vragen. Rusland noemde dat „discriminerend” en de Russische VN-ambassadeur zei dat het weren van diplomaten uit de vergaderzaal een „duidelijke schending is van het handvest van de Verenigde Naties.”

Geen controle

In plaats van een vaccinatiebewijs moeten diplomaten bij binnenkomst volgende week een identificatiekaart tonen, wat wordt beschouwd als een verklaring van de aanwezigen dat ze volledig zijn ingeënt. Dat wordt echter niet gecontroleerd.

Tijdens de 76e bijeenkomst van de Algemene Vergadering zullen delegaties uit de hele wereld discussiëren over internationale vraagstukken.