Veertien burgerdoden na aanval Syrische leger

Er is nog maar weinig onbeschadigd in het zwaar getroffen Muhambal. Ⓒ AFP

MUHAMBAL - In de Syrische stad Muhambal zijn vrijdagavond veertien burgerdoden gevallen door een bombardement van het leger. Onder de slachtoffers zijn zeven kinderen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het is niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen.