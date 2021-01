Vrouw met steekwonden gevonden langs A76 bij Geleen

Het gaat volgens de politie om een relationeel conflict, waarbij de vrouw steekwonden opliep. De vrouw zou in de auto door haar partner zijn gestoken.

De melding over de vrouw met steekwonden kwam rond 08.40 uur bij de meldkamer van de politie binnen. Het slachtoffer werd aangetroffen door een bestuurder die over de A76 reed.

Even later werd op de Hemelrijk in Susteren een mes gevonden. Een politiewoordvoerster laat weten dat nog onderzocht wordt of er een link is tussen de vondst van het mes in Susteren en het aantreffen van de gewonde vrouw op de A76 bij Geleen.

De politie is op zoek naar een donkerkleurige BMW met Oekraïens kenteken. Mogelijk is zij die auto uitgezet of eruit gesprongen, maar wat er precies gebeurd is weet een woordvoerster van de politie nog niet.

De politie roept daarbij ook nadrukkelijk de hulp van het publiek in, heeft een burgernet-bericht verspreid en vraagt getuigen zich te melden.