’Luchtverontreiniging droeg bij aan dood Britse Ella (9)’

De 9-jarige Ella Kissi-Debrah leed aan een levensbedreigende vorm van astma en woonde aan een drukke straat in het stadsdeel Lewisham in het zuidoosten van de Britse hoofdstad. In haar buurt was de lucht veel zwaarder verontreinigd dan wat in de regelgeving als maximaal toelaatbaar werd beschouwd. Vooral in de omgeving van haar woning en van haar school was de luchtverontreiniging ernstig.

De deelgemeente heeft onder meer gefaald daar snel iets aan te doen en liet na de inwoners te waarschuwen voor de risico’s, zo is in het onderzoek naar voren gebracht. Tot woensdag was de officiële doodsoorzaak van Ella Kissi-Debrah ’acuut ademhalingsfalen als gevolg van zeer ernstige astma’. Nabestaanden hebben samen met advocaten sinds 2018 betoogd dat luchtverontreiniging een te belangrijke rol heeft gespeeld om als doodsoorzaak onvermeld te laten.