Iran executeert man wegens spionage voor Israël en VS

Hij zou de buitenlandse geheime diensten informatie over de activiteiten van generaal Qassem Soleimani hebben toegespeeld. De generaal werd in januari door de VS met een luchtaanval uit de weg geruimd toen hij op het vliegveld van Bagdad was.

Mousavi-Majd werd er niet van beschuldigd iets met die moordaanslag zelf te maken te hebben. Hij werd twee jaar geleden al gearresteerd wegens spionage. Qassem Soleimani was een van de invloedrijkste hoge militairen in Iran en gold als de rechterhand van de geestelijk leider ayatollah Khamenei. De generaal speelde een sleutelrol bij de vaak succesvolle Iraanse militaire bemoeienissen met de Syrische burgeroorlog en met de strijd in Irak.