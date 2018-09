Timmermans na ramadan naar Saudi-Arabië

Volgens de bewindsman dinsdag wordt het ,,lastig'' om nog voor het begin van de islamitische vastenmaand naar Riyad af te reizen. De ramadan begint dit jaar op 28 juni. De gesprekken met Saudiërs verlopen ,,constructief'', aldus de PvdA-minister.

Op de omstreden sticker staat de Saudische vlag met de tekst: 'De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De Koran is gif'. Het kabinet heeft er afstand van genomen. Een topambtenaar van Timmermans is al wel in Saudi-Arabië geweest om 'voorwerk' te verrichten.

In Riyad wil hij opheldering geven, niet zijn verontschuldigingen aanbieden. ,,Ik kan geen excuses aanbieden voor iets waar ik niet verantwoordelijk voor ben.'' Officieel erkennen de Saudische autoriteiten nog steeds niet dat er een handelsboycot is.

In een debat in de Tweede Kamer zei Timmermans dat hij de zaak zolang mogelijk ,,achter de schermen'' heeft proberen op te lossen. Volgens hem zou het in de openbaarheid brengen de zaak alleen maar schaden. Uiteindelijk kwam het via Saudische media aan het licht. Hij wil het ook niet Europees aankaarten zoals D66 suggereerde omdat dat volgens hem alleen maar zou leiden tot verdere escalatie.