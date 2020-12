Omtzigt: moet je dan eerst 100 jaar worden?

Niet alle ouders, niet 5000, maar de koers ligt nu op minder dan 500 ouders die eind dit jaar hun geld krijgen, somt CDA-Kamerlid Omtzigt op. „In dit tempo moet de staatssecretaris 100 jaar worden voor iedereen is gecompenseerd”, verzucht hij. ’Onbestaanbaar’, vindt ook PvdA’er Nijboer: „De aanpak gaat niet goed zo.”

VVD-Kamerlid Lodders ziet een compensatie die maar ’mondjesmaat op gang komt’: „En dan druk ik me nog vriendelijk uit.”

Bij D66-Kamerlid Van Weyenberg klinkt er twijfel of de geplande versnelling van de compensatie wel goed komt, want staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) hoopt in de eerste drie maanden van komend jaar 1500 tot 3000 ouders te kunnen uitbetalen. „Waar komt het vertrouwen vandaan dat die versnelling ook echt plaatsvindt?” SP-Kamerlid Kwint vraagt zich zelfs af of de Belastingdienst niet uit de compensatie ’weggehaald’ moet worden. „Wij geloven niet dat dit de geschikte organisatie is.”

’Toon de cijfers’

De ergernis van de Kamer zit hem niet alleen in de trage compensatie. Ook het feit dat er constant nieuwe onthullende documenten opduiken en de volgens de Kamer onduidelijke ’voortgangsrapportage’ van Van Huffelen zorgen voor irritatie. „Hoe moeilijk kan het zijn om een voortgangsrapportage te zijn met duidelijke cijfers”, vraagt PVV-Kamerlid Mulder zich af. Ook de VVD vraagt om ’duidelijkere cijfers’.

Van Huffelen moet zelf ook toegeven dat de operatie ’niet perfect’ gaat: „Dat is niet verbazend voor mijzelf.” Maar volgens haar wordt er bij de fiscus wel ’ongelooflijk hard gewerkt’ om de ouders te compensatie.