Kamer ziet Syrië-missie niet snel gebeuren

Dat de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra de bal terugkaatst, snapt CDA-Kamerlid Van Helvert wel. Nederland was immers uiterst kritisch na de plotse aankondiging van Trump om troepen uit Syrië terug te halen. Dat de Koerden onder de voet worden gelopen door Turken aan de ene kant en IS aan de andere, is zeker een risico, erkent de CDA’er. Vandaar dat de Amerikanen met enkele honderden militairen willen achterblijven .

„Moeten we groepen uit elkaar gaan houden?” vraagt Van Helevrt zich af. „En tegenover wie komen we dan te staan? Tegenover onze NAVO-bondgenoot Turkije?”

Een volkenrechtelijk mandaat voor militairen in Syrië zit er niet in. Alleen al om F-16’s behalve in Irak ook boven Oost-Syrië te laten opereren kostte de grootst mogelijke moeite. Het kabinet hecht aan een ’internationaalrechtelijke grondslag’ voor militaire inzet, bijvoorbeeld een VN-resolutie of een verzoek van de regering van het land in kwestie. Met dictator Assad aan het roer is dat voor Syrië onwaarschijnlijk.

Mijnenruiming

En niet-dodelijke steun heeft het kabinet zoveel kopzorgen gekost - de ophef over het sponsoren van Syrische strijdgroepen houdt nog altijd aan - dat dit niet snel nog eens gebeurt. Een humanitaire bijdrage zou nog kunnen, bijvoorbeeld op het gebied van mijnenbestrijding, een veld waarin Nederland expertise heeft. Maar ook mijnenruimers hebben in een land in oorlog militaire bescherming nodig.

VVD-Kamerlid Bosman wil niet op het Amerikaanse verzoek ingaan. Hij wil eerst maar eens zien waar het kabinet mee komt. Eerder wees de liberaal erop dat de Nederlandse krijgsmacht niet zo ruim in z’n inzetbare militairen zit dat een nieuwe missie voor de hand ligt. Nederland vertrekt niet voor niets uit Mali. Ook de PVV wil eerst een ’concreet en gemotiveerd’ verzoek zien, inclusief het oordeel van het kabinet. Maar zelfs voor Defensie en Buitenlandse Zaken is het niet helemaal duidelijk hoe de VS de missie voor zich ziet. Ook de PvdA wijst erop dat het ’volstrekt onduidelijk is wat de inzet van de VS in Syrië en de regio is’.

Voor Kamerlid Sjoerdsma (D66) blijft vooral het Amerikaanse verzoek staan om ’eigen IS-strijders’ terug te halen. „Dat is het meest gevoelige verzoek.” Van Helvert trekt daar een grens: „Dat gaan we nooit doen.”

