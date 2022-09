Premium Het beste van De Telegraaf

Brussel zet Boedapest duimschroeven aan: miljarden aan subsidies opgeschort

Door Alexander Bakker

Premier Viktor Orbán staat aan het hoofd van wat het Europees Parlement een ’hybride regime van electorale autocratie’ noemt. Ⓒ AFP

Brussel - Van een nutteloze spoorlijn tot een stadion in het geboortedorp van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Al jaren zijn er stevige signalen van chronische corruptie en fraude met EU-miljarden in Hongarije. Na vele signalen over gesjoemel met Europees geld wil de Europese Commissie nu stevig ingrijpen. Brussel stelt voor om in totaal 7,5 miljard euro aan EU-subsidies voor Boedapest op te schorten.