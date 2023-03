Identiteit gevonden dode vrouw bekend, onderzoek in woning

WENUM-WIESEL - De identiteit van de dode vrouw die donderdagmorgen in het Gelderse Wenum-Wiesel in de buurt van Apeldoorn werd gevonden, is bekend. Eerder vrijdag deelde de politie een foto van de vrouw, die waarschijnlijk om het leven is gebracht, om de identiteit te achterhalen. Inmiddels is een onderzoek gaande in een woning in Apeldoorn in verband met de vondst van de dode vrouw.