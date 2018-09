'Schade Vestia was nu 6 miljard geweest'

De verantwoordelijke man bij de corporatie, Marcel de V., zei deze week nog dat het verlies de schuld was van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat had ingegrepen. Anders zou het wel zijn goed gekomen. Als er op een andere manier uit de derivaten was gestapt, waren de gevolgen voor Vestia vast anders uitgepakt, schatte kasbeheerder De V.

Maar vertegenwoordigers van Capitad, een internationaal financieel adviesbureau, zeiden woensdag dat de negatieve marktwaarde van de derivaten nu 6 miljard zou zijn geweest. Ze vergeleken De V. met een slechte chauffeur in een te snelle auto. Hij keek als een boekhouder, terwijl je voor dit soort dingen echt een financieel risicomanager moet hebben. Zelfs in de wereld van financieel specialisten was al langer discussie over de risico's van derivaten. De corporatiewereld wist er gewoon te weinig van. Capitad zou tevergeefs hebben gewaarschuwd.

