Halsema: Amsterdam heeft de rest van het land hard nodig

Archieffoto. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft haar nieuwjaarstoespraak aangegrepen om te pleiten voor meer geld voor zowel het onderwijs als de politie, om de „immateriële fundamenten van onze lokale samenleving” te verstevigen. Maar daarvoor is niet alleen meer geld nodig, maar ook meer samenwerking met de rest van Nederland: „Met het rijk, met andere gemeenten, met onze partners in de regio.” Want de tekorten in het onderwijs en bij de politie zijn volgens Halsema „niet alleen Amsterdamse problemen, het zijn Nederlandse problemen.”