Verlamd geslagen na opmerking over scooter

Wulffelé werd afgelopen dinsdag in Hooglanderveen met een vuistslag gevloerd door een agressieve man op een scooter. Die reed rakelings langs hem op een klein paadje vlakbij de spoorwegovergang en eetcafé Dims . "Ik vroeg of hij de volgende keer misschien beter een stukje kon omrijden, in plaats van over dat smalle paadje waar fietsers elkaar al moeilijk kunnen passeren," vertelt Wuffelé, die door zijn hersenbloeding moeilijk kan praten. "En dat bliefte meneer blijkbaar niet."

Sportief

"Mijn vader is altijd een sportieve man geweest. Hij heeft een topconditie, is fysiek en mentaal helemaal in orde," zegt zoon Yannick voor de camera van De Telegraaf. "En nu is hij aan de helft verlamd."

"Dat betekent dat ik uitvalverschijnselen aan de rechterkant heb. Niet alleen aan mijn armen en benen, maar je hoort het ook aan de manier waarop ik praat," zegt de Amersfoorter.

Signalement

Van de dader is een signalement. Het gaat om een blanke man van tussen de 20 en 25 jaar. Hij ziet er wat bleek en ongezond uit en heeft ingevallen wangen en een kaal hoofd. Hij reed op een zwarte scooter en droeg zwarte kleding.

De kinderen van Wulffelé roepen iedereen die iets meer weet op zich te melden bij de politie. "Hij heeft zoveel leed veroorzaakt bij ons, het is verschrikkelijk."