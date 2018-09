Schip Fugro zoekt mee naar verdwenen MH370

Het Australische centrum dat de zoektocht naar het vliegtuig coördineert, maakte woensdag bekend dat de Fugro Equator zich heeft aangesloten bij het Chinese marineschip dat al bezig was. Het is de bedoeling de zeebodem over een gebied van ongeveer 60.000 vierkante kilometer, bijna anderhalf keer Nederland, in kaart te brengen. Pas als dat is afgerond, wordt onder water verder gezocht naar de Boeing.

Malaysia Airlines vlucht MH370 verdween op 8 maart met 239 inzittenden van de radar op weg van Kuala Lumpur naar Peking.