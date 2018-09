'Treinkaartje niet zomaar duurder in spits'

Dat kondigde ze dinsdag aan in een debat met de Tweede Kamer. In het conceptcontract met de Nederlandse Spoorwegen voor de komende tien jaar staat dat het kaartje in de spits maximaal 10 procent duurder mag worden, mits het tarief in de daluren 12 procent omlaag gaat. Die maatregel zou treinreizigers moeten prikkelen om buiten de spits te reizen.

Mansveld zei dat dit „niet morgen al” gebeurt en beloofde opnieuw naar de percentages te kijken en deze waar nodig aan te passen. Ook moet uit onderzoek blijken of een spitstarief wel of geen positief resultaat heeft en of het dus mogelijk is de reizigersstroom daarmee te verleggen van de spits naar de daluren. Een eerste onderzoek laat volgens Mansveld zien dat die prikkel er is bij een klein prijsverschil. Het kan zijn dat het nader onderzoek aanleiding geeft om de prijzen in de spits niet te verhogen, aldus de staatssecretaris. „Tariefdifferentiatie is een middel, geen doel”, benadrukte ze verder.

Vraagtekens

Regeringspartij VVD en diverse oppositiepartijen uitten eerder dit jaar al flinke kritiek op het voorstel. Ook coalitiepartner PvdA plaatste er vraagtekens bij. Volgens D66 en de ChristenUnie moeten Mansveld en de NS eerst maar eens een einde maken aan de overvolle treinen in de spits. De SP zei dat het voor een deel van de treinreizigers helemaal geen optie is om buiten de spits te reizen, omdat ze op tijd op hun werk moeten zijn. Belangenorganisaties hadden daar ook op gewezen. Milieudefensie en reizigersorganisatie Rover vrezen dat mensen (weer) met de auto naar hun werk gaan als de tarieven in de spits zouden stijgen.