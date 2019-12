Miss Pakistan World overleden bij auto-ongeluk

Dat schrijft de New York Post. Zanib Naveed (32) reed zondagavond laat in een spiksplinternieuwe Mercedes over een snelweg in de Amerikaanse staat Maryland, toen ze in een bocht de macht over het stuur verloor. Daarna kwam ze in botsing met auto’s op de andere weghelft.

Naveed, die in 2012 een Miss-verkiezing in Toronto won, vloog uit de auto en overleed terplekke, meldt de politie. Ze was de enige inzittende. Er lijkt geen alcohol in het spel te zijn.

„Ze had een lach die een hele ruimte vol mensen kon laten oplichten”, staat op een GoFundMe-pagina die is opgezet om haar familie te helpen. „Een sterke persoonlijkheid, prachtige ogen en een schitterende ziel. Ze zal voor altijd worden gemist.”