Luxe auto’s en 170.000 euro in beslag genomen van in opspraak geraakte Europarlementariër

Stefania Zambelli

Luxemburg - De Italiaanse Europarlementariër Stefania Zambelli is in opspraak geraakt vanwege mogelijk gesjoemel met vergoedingen voor personeel. Op last van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) is voor ruim 170.000 euro aan tegoeden en luxe auto’s in beslag genomen.