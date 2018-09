De crisis begon bij onszelf

Iedereen is er inmiddels van overtuigd: 'de banken hebben de crisis veroorzaakt'. Met hetzelfde gemak kun je stellen dat de slijterijen de schuldige zijn van alcoholverslaving. De banken hebben in ruime mate gefaciliteerd, dat is waar. De werkelijke schuldigen zijn wij echter zelf. Zolang nagenoeg iedereen, inclusief de overheid als hoofdschuldige, op de pof blijft leven, is het alleen maar wachten op de volgende crisis. Geloof me, dan is deze crisis maar kinderspel.

Wie of wat is volgens u schuldig aan het uitbreken van de crisis? U kunt hieronder reageren.