'Stop met het wassen van kip!'

De nacht na de maaltijd kreeg Clarke extreme buikpijn. Na onderzoeken bleek dat hij behept was met de Campylobacter bacterie die hij opliep door het wassen van de kip. Het was iets wat de man, net als bijna de helft van de bevolking, altijd deed zonder te beseffen hoe riskant het kan zijn voor de gezondheid.

Spetters

De Food Standards Agency (FSA) waarschuwde gisteren om vooral te stoppen met het wassen van de kip voor het koken vanwege verspreidingsrisico van dodelijke bacteriën door waterspetters.

Een maag-darminfectie door de Campylobacter komt in ons land veel voor, vooral in de zomer. Naar schatting is ongeveer 80 procent van de gevallen de schuld van besmet pluimvee.

Clarke tegenover de Daily Mail: ''Ik was verrast dat ik ziek werd van zo'n simpele routine als kip wassen. Gek genoeg had ik niet van de kip gegeten, dus het moest wel door het wassen komen. Vanaf dat moment heb ik geen kip meer gegeten, maar mocht ik dat toch een keer doen zal ik het vlees in ieder geval niet meer wassen.''

In ongeveer de helft van de gevallen begint een infectie met de Campylobacter bacterie met griepachtige symptomen, gevolgd door diarree, braken, buikpijn en krampen die lijken op een blindedarmontsteking. Gewoonlijk duren deze klachten ongeveer een week. In heel zeldzame gevallen kan bloedvergiftiging optreden, die soms dodelijk kan zijn. Om uitdroging te voorkomen is het vooral belangrijk om goed te drinken en voldoende suiker en zout binnen te krijgen.

To do

Tips om een infectie te voorkomen:

Was geen rauwe kip, dat is echt nergens voor nodig. Het maakt de kip niet schoner en verwijdert ook eventuele bacteriën niet.

Gebruik aparte snijplanken voor kip en andere ingrediënten.

Desinfecteer het aanrecht, theedoeken, vaatdoeken en andere gebruiksvoorwerpen die met de rauwe kip in aanraking zijn gekomen om verdere verspreiding van bacteriën in de keuken te voorkomen.

Indien mogelijk, zet deze objecten dan in de vaatwasser. De combinatie van warmte, water en wasmiddel doodt het beste bacteriën. Maak werkvlakken schoon met warm water en ontsmettingsmiddelen.

Zorg er natuurlijk voor dat de kip goed gaar is.

Gooi eten dat 2 uur buiten de koelkast heeft gestaan weg, vooral belangrijk om te onthouden bij een barbecue.

