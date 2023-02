Kaag na fakkelprotest: ik laat me niet intimideren of afleiden

Sigrid Kaag Ⓒ ANP / ANP

DEN HAAG - D66-leider Sigrid Kaag heeft vooralsnog geen aangifte gedaan tegen de mensen die haar zondag voorafgaand aan een debat in Diepenheim in Overijssel opwachtten met fakkels. Zij laat weten zich niet de mond te laten snoeren. „Ik laat me niet intimideren of afleiden van de inhoud”, zegt Kaag in een verklaring. „Het werk voor Nederland is te belangrijk en te urgent om te laten liggen.”