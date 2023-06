Van der Plas wil wel met SP in coalitie

Tijdens de Statenverkiezingen verpletterde BBB de zittende partijen. Ook in landelijke peilingen gaat het de partij van Van der Plas nog steeds voor de wind. Vanuit het publiek werd de BBB-partijleider de vraag gesteld met welke partijen zij in zee zou willen gaan, mocht ze het in de strijd om het Torentje voor het zeggen krijgen. Van der Plas sluit geen enkele partij bij voorbaat uit, zegt ze. Maar ze heeft wel een voorkeur voor een coalitie ’een tikkeltje rechts van het midden’.

Toch ziet zij het liefst ook een partij van de linkerflank aansluiten. De SP van Lilian Marijnissen lijkt haar wel wat. „De SP strijdt echt tegen onrecht, armoede, mensen in de knel.” „Een coalitie van BBB, VVD, SP en CDA? ”, vroeg presentator Twan Huys. Dat kon de goedkeuring van Van der Plas wel wegdragen . „Misschien nog JA21 erbij.”

’Waar is Rutte?’

In een eerder Telegraaf-interview met de BBB-voorvrouw zei Van der Plas na Kamerverkiezingen best met de VVD in een coalitie te willen stappen, maar dan zonder Mark Rutte aan kop. „De vraag is vaak: waar is Rutte? In de coronapandemie had hij zich bijvoorbeeld veel meer een leider van het land moeten tonen. Grote groepen mensen hadden zorgen over vaccinatie, maar naar hen werd niet geluisterd. In die periode is een heel grote tweedeling ontstaan. Het land is uiteengevallen onder Ruttes leiding. En dat neem ik hem kwalijk. Hij is te weinig empathisch. Ik ga met de VVD ook niet samenwerken zolang hij er nog is, hoewel ik hem persoonlijk een heel aardige vent vind. Hoe hij op de parlementaire enquête Groningen reageerde, vind ik ook echt niet kunnen.”