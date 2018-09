Marktplaats staat vol juichpakken

Dagelijks wordt volgens haar zo'n 15.000 keer gezocht naar de oranje pakken, die inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn bij supermarktketen Jumbo. Op 28 mei werden maar liefst 700 nieuwe advertenties geplaatst met de outfit van de 'stylist van het zuiden'. In de afgelopen week kwamen er per dag nog eens gemiddeld 300 bij.

De huidige editie van het Bavariajurkje scoort dit jaar minder dan bij het vorige EK en WK. Momenteel worden dagelijks gemiddeld 50 nieuwe advertenties geplaatst met het jurkje.

Het aanbod van Oranjespullen komt volgens Marktplaats later op gang dan normaal. Momenteel komen er dagelijks zo'n 500 nieuwe WK-advertenties bij. In 2010 waren rond deze tijd 20 procent meer voetbalgerelateerde advertenties te vinden en in 2012 lag het aantal zelfs 40 procent hoger. De piek lag 2 jaar geleden echter wel dichter op het begin van het EK voetbal, benadrukt de zegsvrouw. Normaal gesproken worden volgens haar dagelijks zo'n 1000 nieuwe advertenties geplaatst met het woord oranje in de titel, zoals een oranje auto of vaas.