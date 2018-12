'Je weet niet hoeveel kinderen je na de operatie over hebt'

De geboorte van Folkje en Tjitske was heel bijzonder. Pas toen werd duidelijk dat hun moeder moest bevallen van een Siamese tweeling. Kuiper: “De huisarts was in de veronderstelling dat hij een vrouw kwam helpen bij de bevalling van haar zesde kind. Niemand wist dat ze twee kinderen zou krijgen.” De meisjes bleken ook nog eens met de buik aan elkaar vast te zitten. “Het was al te laat om naar het ziekenhuis te gaan en de familie had geen telefoon. De huisarts was niet bekend met deze situatie. Toch lukte het hem om de kinderen gezond op de wereld te zetten.”

Kranten stonden er vol mee

Zeven maanden na de geboorte werd de tweeling operatief van elkaar losgemaakt. Kuiper: “In die tijd hadden ze nog geen echotechnieken. Artsen moesten daarom allerlei trucs uithalen om te kijken wat de meisjes met elkaar deelden, maar pas tijdens de operatie konden ze zien wat er werkelijk aan de hand was.” Tjitske en Folkje bleken alleen een stukje lever te delen. De operatie verliep succesvol en Nederlandse en buitenlandse kranten stonden vol met het bijzondere verhaal.

De impact op het gezin was groot. “Hun moeder is inmiddels overleden, maar ik heb haar nog wel kunnen spreken. Ze vertelde dat het in die tijd heel zwaar was. Zo’n operatie is zo onwezenlijk. Je weet gewoon niet hoeveel kinderen je daarna nog hebt.”

Ze wisten het niet

Voor de vrouwen zelf is het eigenlijk heel onwerkelijk. “Iedereen ziet ze als de Siamese tweeling, maar zelf hebben ze daar geen herinneringen aan.” Tot hun negende levensjaar wisten ze ook niet dat ze ooit aan elkaar hadden vastgezeten. “Het werd niet bewust verborgen gehouden, ze beseften het gewoon nog niet. Totdat ze een kist met knipsels ontdekten en doorkregen dat zij de meisjes op de foto’s waren.”

In hun jeugd kreeg de tweeling veel aandacht van de pers. Elk jaar kwam er met hun verjaardag een fotograaf om een foto te maken voor in de krant. “Op hun zestiende hadden ze daar genoeg van. En sinds die tijd hebben ze maar twee keer met de pers gesproken.”

Gewone tweeling

In eerste instantie wilde de tweeling ook niet met Kuiper praten. Ze gaven toestemming voor het boek, maar hadden geen behoefte om zelf hun verhaal te doen. Later wilden ze toch meewerken. De schrijver sprak een keer of vier uitgebreid met de dames die inmiddels in Amersfoort wonen. Ze wonen nu in hetzelfde huis, maar hebben allebei hun eigen woonvertrek. Het is niet altijd zo geweest. Ze hebben ook apart van elkaar hun levens geleid. Tjitske is getrouwd geweest en heeft een dochter. “Het zijn wel zussen die aan een half woord genoeg hebben. Het is een soort communicatie waar ik niet bij kan, maar ik heb niet het idee dat het anders is dan bij gewone tweelingen.”

Lieve meisjes, heel gewoon van Rik Kuiper is vanaf maandag 16 juni verkrijgbaar.