Ombudsman: Flexibel werk

Joshua is als bedrijfsarts betrokken bij Eric* die vanwege een hersenbloeding op het werk is uitgevallen. Omdat Eric hierdoor niet volledig aan het werk kan, vraagt hij bij het UWV een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aan.

De verzekeringsarts van het UWV heeft voor de beoordeling daarvan meer informatie nodig over Eric en belt Joshua. Op de voicemail hoort hij dat Joshua op vakantie is en wanneer hij er weer is. De verzekeringsarts stuurt hem vervolgens een brief met een aantal vragen over Eric en het verzoek om een ontbrekend onderzoeksverslag op te sturen. Binnen vijf werkdagen graag, want anders krijgt de werkgever van Eric een sanctie.

Joshua’s waarnemer pakt dit voortvarend op en stuurt de brief door naar Joshua’s vakantieadres. Voor zover Joshua de antwoorden op de vragen weet, stuurt hij de informatie binnen de gestelde termijn per mail vanuit Italië aan de verzekeringsarts.

Bij terugkomst in Nederland ontdekt Joshua dat het UWV toch een boete heeft opgelegd aan zijn opdrachtgever. Het UWV zou de gevraagde informatie namelijk nog niet hebben ontvangen. Dit frustreert Joshua enorm. Waarom heeft het UWV niet even contact met hem opgenomen als zij nog meer informatie nodig hadden?

Het lukt hem niet om er met het UWV uit te komen en daarom legt hij zijn verhaal aan ons voor. Het gaat hem vooral om de oncollegiale en onprofessionele houding van de verzekeringsarts. Hij heeft zich flexibel opgesteld tijdens zijn vakantie, maar wordt vervolgens op deze manier in diskrediet gebracht bij zijn opdrachtgever.

Om een vollediger beeld te krijgen van dit verhaal, stellen wij vragen hierover aan het UWV, aan de verzekeringsarts en aan Joshua. Wij snappen dat het UWV bij een aanvraag voor WIA-uitkering een korte reactietermijn hanteert. Maar wij zien ook dat Joshua er in dit geval alles aan heeft gedaan wat er van hem verwacht kon worden om tijdens zijn vakantie de gewenste informatie te geven.

We kunnen ons daarom goed voorstellen dat het bij Joshua totaal verkeerd valt als in de brief aan zijn opdrachtgever staat dat Joshua niet heeft gereageerd op de vragen en daarvoor geen geldige reden heeft gegeven. De verzekeringsarts had, zeker na Joshua’s mail, adequater moeten reageren als hij meer informatie nodig had.

Het UWV, of in dit geval hun verzekeringsarts, hoort actief te luisteren. Dat geldt ook voor professionele contacten zoals naar een bedrijfsarts van een werkgever. Hopelijk gaat het UWV hierin bij toekomstige soortgelijke contacten professioneler te werk.

De opdrachtgever van Joshua heeft uiteindelijk de boete niet meer hoeven te betalen omdat het gevraagde onderzoeksverslag alsnog is aangeleverd. Blijkbaar is bij het UWV toch wel maatwerk mogelijk!

* Gefingeerde naam