Eindelijk ook coalitie in Den Helder

In de coalitie zitten Stadspartij Den Helder, Fractie Vermooten, ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten en GroenLinks. De portefeuilles worden verdeeld onder drie fulltime- en twee deeltijdwethouders. De namen van de voorgedragen wethouders volgen later deze week.

Nu heeft alleen Zutphen nog geen nieuwe coalitie. In Blaricum en Doesburg duurde het ook lang, maar die gemeenten hebben sinds kort een bestuur. In Amsterdam en Den Haag was er vorige week 'witte rook', na weken van onderhandelingen.