Prehistorisch menselijk skelet gevonden in Mexicaanse grot: ’Meer dan 8000 jaar oud’

Archeoloog Octavio del Rio zegt tegenover persbureau AP dat hij en zijn collega-duiker een verbrijzelde schedel en skelet zagen liggen die gedeeltelijk bedekt waren met sediment. Deze grot ligt in de buurt van de plek waar de Mexicaanse regering van plan is een hogesnelheidstrein door de jungle te bouwen.

Gezien de afstand tot de ingang van de grot, had het skelet daar niet kunnen komen zonder moderne duikuitrusting, dus het moet meer dan 8.000 jaar oud zijn, aldus Del Rio, verwijzend naar het tijdperk waarin de grotten overstroomden door de stijgende zeespiegel. „We weten niet of het lichaam daar is neergelegd of dat deze persoon daar is overleden.”

Archeologen gaan nader onderzoek doen naar de vondst.