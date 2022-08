Zeker één gewonde door gasexplosie woning Zutphen

Binnenland

Woningen ontruimd in Nijmegen vanwege explosie

Bij een huis in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. De ontploffing gebeurde rond middernacht in de Thorbeckestraat in de wijk Hatert in het zuiden van de stad. De voordeur van het huis raakte flink beschadigd en uit voorzorg zijn tien woningen in de straat ontruim...