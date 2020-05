Naturalis in juni gratis open voor ’vitale beroepen’

Naturalis bouwt zorgvuldig op met een laag aantal bezoekers. Die moeten vooraf een kaartje met starttijd reserveren. Het museum wil in de eerste weken het aantal bezoekers langzaam opbouwen tot maximaal 1000 per dag in juli. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vóór de noodgedwongen sluiting vanwege het coronavirus, toen het museum op drukke dagen 5000 bezoekers per dag ontving.

Naturalis treft tal van maatregelen om de 1,5 meter afstand te garanderen. Zo is er een vaste route door het museum, eenrichtingsverkeer in de zalen en een vastgestelde in- en uitgang. Enkele ruimtes en onderdelen van het museum zijn gesloten, omdat daar niet voldoende afstand kan worden bewaard.