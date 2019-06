Lesbisch stel gruwelijk in elkaar geslagen

De stad, die al geruime tijd wordt geterroriseerd door steekpartijen en zinloos geweld, is opnieuw geschokt.

De 28-jarige Ryanair stewardess Melania Geynomat zette foto’s op Facebook van hun bebloede gezichten en kleren en ontketende daarmee een storm van verontwaardiging in de Engelse hoofdstad.

Anti-homogeweld

De twee, een lesbisch stel, waren in de bus in de wijk Camden ’ontdekt’ door een groep van vier mannen die eisten dat ze elkaar zouden zoenen.

Toen ze dat beleefd weigerden, werd de sfeer grimmig. De mannen gooiden muntstukken naar het stel met de eis dat ze een showtje voor hen moesten opvoeren. Uiteindelijk sprong de hele meute bovenop de vrouwen en kregen ze flinke klappen.

Volgens Melania, een Uruguyaanse die in Engeland woont, werden ze ook nog eens beroofd door de vier.

Geynomat studeerde medicijnen in Zuid-Amerika, maar had een jaar vrij genomen om vanuit Engeland als stewardess te werken. „Ik was juist naar Engeland gekomen omdat het zo veilig is voor homo’s”, zegt ze tegen de Daily Mail.

Melania besloot de foto’s openbaar te maken om te laten zien dat je je leven als lesbiënne niet zeker bent in Londen. „We worden als een soort entertainment gezien. Dat maakt me woedend”.

Haar Facebookpost leverde al meer dan 4000 steunbetuigingen op.

