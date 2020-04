Rutte: er zijn fouten gemaakt

Om welke uitglijders het precies gaat, geeft hij daarbij niet aan. Wel spreekt de minister-president over verpleeghuizen en de thuiszorg waar later beschermingsmiddelen zoals mondkapjes beschikbaar kwamen dan in de ziekenhuizen.

„Het is crisis en in een crisis is het onvermijdelijk dat er fouten worden gemaakt”, zegt Rutte over het uitgestippelde coronabeleid. Een ’evaluatie’ later moet volgens hem maar uitwijzen waar het precies mis is gegaan.

Parlementaire enquête

Inmiddels valt in de Haagse coulissen te beluisteren dat een parlementaire enquête over de corona-aanpak zal worden gedaan. Zelfs in het kabinet gaan betrokkenen ervan uit dat die er op een gegeven moment komt.