FIFA 15 slaat Wii U over

De Nintendo Wii-versie krijgt net als de Nintendo 3DS en PlayStation Vita-versie de subtitel 'Legacy Edition,' hoewel nog niet duidelijk is wat het verschil is met de gewone versie van de game.

Veel uitgevers slaan Wii U-versies van hun games over, omdat te weinig mensen de spelcomputer in huis hebben. Zo heeft Ubisoft nog een hele game klaarliggen, maar wacht de uitgever om die reden met het uitbrengen er van.

FIFA 15 is ook nog in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 en Xbox One. Het is de eerste keer sinds het jaar 2000 dat een nieuwe FIFA niet uitkomt op de PlayStation 2. De voetbalgame is vanaf 25 september verkrijgbaar.