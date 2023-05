Huiseigenaar vindt tien slangen in muren van nieuwe huis

„Ik was dozen aan het uitpakken toen mijn hond plotseling naar een plek in de muur liep”, vertelt Amber Hall tegen de Amerikaanse zender Denver7. „Toen ik ging kijken wat hij daar zag, zag ik twee gaten in de muur en zag ik slangen langs de muur omhoog glijden”, vertelt ze. „Ik raakte volledig in paniek.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ KMGH

De slangen waren abnormaal groot en lagen opgerold vlak naast de deur in een spleet in de muur. Volgens Hall is de eerste slang 10 dagen geleden gevonden, sindsdien zijn er in totaal 10 slangen gevonden.

„Ze waren echt bizar groot. Het schijnen kousenbandslangen te zijn, al hoorde ik dat die meestal niet zo groot worden”, vertelt ze. Ze is ontzettend geschrokken van het hele voorval. „Ik durf mijn spullen niet meer uit te pakken omdat ik bang ben dat er slangen in of onder de dozen zitten. Als ik in bed lig en als het laken bijvoorbeeld langs mijn voet strijkt, trek ik meteen de dekens eraf en spring uit bed om er zeker van te zijn dat er niets in zit.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ KMGH

Slangenjager

Hall heeft een slangenjager ingehuurd, hij heeft de slangen op een humane manier verwijderd. Volgens hem, gezien de grootte van de beesten, leven sommige slangen daar al minstens twee jaar.

„Ik heb het gevoel dat ik niet de eerste ben die ze heeft gevonden, maar ik denk niet dat iemand ooit zou zeggen dat ze wisten dat ze daar waren”, zei Hall. „Het is moeilijk. Ik ben 42 jaar, dit is mijn eerste huis. Daar heb ik hard voor gewerkt en ik kan er niet van genieten. Mijn kinderen kunnen er niet van genieten. Ik ben doodsbang.”

Een woordvoerder van het vastgoedbedrijf dat Hall hielp bij het kopen van het huis zei tegen Denver7 dat het bedrijf het Hall zou hebben verteld als iemand slangen had gezien. Dit zou volgens het bedrijf ook de eerste keer zijn dat ze horen over een slangenplaag bij een van hun huizen.