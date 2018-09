Rusland klaagt over beledigen Poetin

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei zondag dat zijn Oekraïense ambtgenoot de fatsoensnormen heeft overtreden. Desjtsjitsa was zaterdag naar Oekraïense betogers gelopen die bij de Russische ambassade protesteerden. Hij wist te voorkomen dat de protestactie verder uit de hand liep, maar zou toen ook beledigingen aan het adres van Poetin hebben geuit.

Volgens Russische media gooiden betogers eieren, groene verf en vuurwerk naar het ambassadegebouw. Ze vervingen de Russische vlag door de Oekraïense en ze duwden auto's van het ambassadepersoneel omver. De betogers eisten een eind aan de Russische inmenging in het oosten van Oekraïne. Ook riepen zij de diplomaten op de ambassade te verlaten.

Ondanks de boosheid over de betoging bij de Russische ambassade en het beledigen van Poetin hebben Rusland en Oekraïne zondagavond de onderhandelingn over de gasleveranties van Rusland aan Kiev hervat. Rusland en Oekraïne ruziën over de gasleveringen sinds in Kiev een pro-westerse regering zit. Gazprom schrapte de korting die Oekraïne kreeg, waarna de gasrekening daar sterk opliep. Het bedrijf heeft gedreigd dat het de gaskraan naar Oekraïne maandag dichtdraait als dat land niet voor 8 uur 's ochtends de helft van zijn openstaande rekening van bijna 4 miljard dollar heeft voldaan. Bronnen rond de onderhandelingen lieten zondagavond weten dat een snel akkoord niet in zicht lijkt.