’Indrukwekkend dieptepunt’ opvangcrisis Ter Apel: mensen slapen buiten

Een deel van de asielzoekers hadden zich al buiten met slaapzakken geïnstalleerd, omdat er in het aanmeldcentrum geen plek meer voor hen was. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) spreekt van een ’indrukwekkend dieptepunt’. Een medewerker die er al 28 jaar werkt, zegt nog nooit iets dergelijks te hebben meegemaakt.

Asielzoekers op het gras Ⓒ André Spaansen

„In Ter Apel wordt duidelijk dat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland”, zegt een COA-woordvoerder. „Het gaat maar door, we plakken pleisters en gaat het net goed.” Zo moest de opvang-organisatie de dinsdagnacht na Pasen ook in allerijl nog op zoek naar een spoedplek voor 300 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was. Ze waren op straat komen te staan nadat de vergunning voor de tenten op het terrein van aanmeldcentrum Ter Apel, was verlopen. Op het laatste moment kon de groep worden ondergebracht in Amsterdam, Nijmegen en Oss.

Asielzoekers slapen buiten. Ⓒ Martijn Klungel RTVNoord

Maanden overvol

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol, terwijl er dagelijks asielzoekers bij komen. Na corona kunnen migranten zich weer vrijer bewegen. Er zijn veel na-reizigers die zich in Ter Apel melden. Bovendien is over de hele linie de asielopvang verstopt, onder meer doordat statushouders – die in Nederland mogen blijven - niet doorstromen gewone woningen. Gemeenten kampen immers met een tekort aan woningen.

Het COA overlegt woensdag met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een nieuw – tijdelijk – onderkomen voor de asielzoekers uit Ter Apel.