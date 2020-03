Nieuwe regeling: tot 4000 euro subsidie voor stekkerauto

De subsidieregeling komt voort uit het klimaatakkoord. De regeling moet vooral mensen uit de middenklasse verleiden om afscheid te nemen van hun diesel of benzinewagen. De regeling wordt om die reden beperkt tot (gebruikte) auto’s met een (oorspronkelijke) cataloguswaarde tussen 12.000 en 45.000 euro en minimale actieradius van 120 kilometer.

Er zijn strenge randvoorwaarden. Zo moet de auto enkele jaren in Nederland bij dezelfde automobilist blijven. Leaseauto’s komen ook in aanmerking voor de subsidie. Als mensen hun contract binnen vier jaar beëindigen, stopt de subsidie. Wie binnen drie jaar een andere auto koopt moet een deel van de overheidssteun terugbetalen.

Automobilisten kunnen één keer subsidie krijgen voor een stekkerwagen, op die manier wil het kabinet misbruik voorkomen. De komende jaren loopt de hoogte van het subsidiebedrag terug, omdat elektrische auto’s naar verwachting goedkoper gaan worden. Voor een tweedehands exemplaar blijft het bedrag wel 2000 euro.

De komende vijf jaar is er in totaal 250 miljoen euro uitgetrokken voor de subsidieregeling. De autobranche vreest dat particulieren dit jaar misgrijpen door populariteit. RAI Vereniging pleit voor het naar voren halen van het budget voor 2021.

De verkoop van elektrische auto’s in Nederland werd voorheen vooral gestimuleerd door een gunstige bijtellingsregeling voor leaserijders. Vooral dure stekkerbolides vielen in de smaak en na het beëindigen van het contract verdwenen de wagens naar het buitenland. Na felle kritiek uit de Tweede Kamer wordt deze regeling stapsgewijs afgebouwd. Het aantal verkochte elektrische wagens is daardoor spectaculair afgenomen.