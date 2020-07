China waarschuwt voor mysterieuze longziekte Kazachstan: ’Dodelijker dan corona’

In hoofdstad Nursultan zouden honderden ziekenhuisopnames per dag zijn. Ⓒ EPA

ASTANA - Een nieuwe ’onbekende longziekte’ is uitgebroken in Kazachstan, zo claimt de ambassade van buurland China. Terwijl de regering van Kazachstan sussende woorden bezigt, brengen ook lokale nieuwsmedia berichten over een verdubbeling van longziektes en lekken foto’s uit van rijen bij een mortuarium.