Verkeersdrama in Julianadorp: dode (19) en twee andere tieners zwaargewond

Video

Rob Kemps reageert op imitatie René van der Gijp

Rob Kemps is niet van de buis af te slaan. Op vrijdagavond is hij te zien in Chansons met Matthijs van Nieuwkerk en op zaterdagavond is hij de quizmaster in The Wheel op SBS6. Tegenover verslaggever Jordi Versteegden onthult hij of het tv-avontuur naar meer smaakt èn reageert hij op de imitatie van ...