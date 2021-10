Verkeersdrama in Julianadorp: dode (19) en twee andere tieners zwaargewond. ’Ze kermde het uit van de pijn’

De man zat als bijrijder in een auto die met hoge snelheid tegen een meerpaal botste, na eerst andere objecten te hebben geraakt. Dat gebeurde aan de Zanddijk, op een parkeerplaats van camping Oase.

De 19-jarige bestuurder uit Julianadorp en een 18-jarige vrouw uit Breezand zijn met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie stelde vast dat er geen sprake was van alcoholgebruik.

De metershoge meerpaal waar de auto op is gebotst ligt tussen de brokstokken op de grond en van het grote bord waar ooit de vrolijke letters ’Welkom op Camping Oase’ op prijkte, is niets meer over. De campingeigenaren staan er samen met wat omstanders onthutst bij.

,,Werkelijk vreselijk wat er gebeurd is’’, vertelt campingeigenaresse Jenny Kanis aangeslagen. Samen met haar man, haar dochter en schoonzoon runt ze de rustige camping al zo’n 10 jaar. ,,Mijn man en ik waren er niet, maar mijn dochter heeft alles zien gebeuren.’’ De 18-jarige vrouw is vermoedelijk uit de auto geslingerd en lag kermend van de pijn op het naastgelegen fietspad. ,,Ze zijn haar meteen te hulp geschoten en hebben de hulpdiensten ingeschakeld.’’

Kanis wijst naar een stacaravan, die pal naast het -inmiddels vernielde- welkomsbord staat. Wonder boven wonder heeft de gecrashte auto de stacaravan op een haar na niet geraakt. ,,De bewoners waren niet thuis. Een geluk bij een ongeluk, want je had er niet aan moeten denken wat er gebeurd was wanneer de auto een meter naar links terecht was gekomen.”

Dat het heftige ongeluk hen niet in de koude kleren is gaan zitten, is wel duidelijk. Kanis’ dochter wordt emotioneel als ze terugdenkt aan afgelopen avond. ,,Ze had zoveel pijn... Haar schreeuwen ging door merg en been’’, verzucht ze. ,,Verschrikkelijk dat de bijrijder is overleden, wat moeten de nabestaanden een verdriet hebben. Ik hoop met heel mijn hart dat het meisje en de andere jongen het overleven.”

Oase ligt aan een drukke weg, maar wie goed luistert, hoort achter de hoge duintoppen het golven van de zee. De rust van het strand is aan de Zanddijk soms echter ver te zoeken. ,,Ze rijden hier echt als gekken’’, zegt een omstander. De campingeigenaresse beaamt wat hij zegt. ,,Je mag hier maar 60, maar er wordt vaak wel 80 gereden.’’

Onderzoek moet uitwijzen waardoor het ongeval is ontstaan, maar flitspalen om de snelheid te beperken en de verkeerssituatie veiliger te maken zijn volgens omstanders geen overbodige luxe. ,,Dan wordt er tenminste niet meer zo hard gereden. Zo’n ongeluk wil je namelijk echt nooit meer meemaken.’’