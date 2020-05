Vermiste jongen (13) Breda is terecht

UPDATE - Omwille van de privacy zijn de persoonlijke gegevens van de jongen verwijderd uit het bericht.

Om 09.30 uur vertrok de jongen vanuit Breda naar school. Maar daar kwam hij gedurende de dag niet aan, meldt de politie. Later werd bekendgemaakt dat hij in goede gezondheid is aangetroffen.

Jaarlijks worden er volgens de politie zo’n twintig Vermist Kind Alert-meldingen uitgedaan als er ’ernstige zorgen’ zijn om het welzijn.