Militair Bergdahl in 'stabiele conditie'

Bergdahl kwam vrijdagochtend vroeg (Amerikaanse tijd) aan in de Verenigde Staten. Hij werd daar opgevangen in een militair ziekenhuis in San Antonio.

Bergdahl kwam bijna 2 weken geleden vrij na 5 jaar in handen te zijn geweest van de Taliban in Afghanistan. Hij werd geruild voor vijf Taliban die vastzaten in de gevangenis Guantanamo Bay. Na zijn vrijlating verbleef hij eerst in een militair ziekenhuis in Duitsland.