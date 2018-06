Geobsedeerd door Hello Kitty

"Ze vrolijken me op", zegt de 29-jarige. Haar obsessie voor Hello Kitty heeft al zo'n 62.000 euro gekost. Ze geeft amper geld uit aan kleding, maar besteedt het liever aan de nieuwste Hello Kitty producten. Met haar verjaardag en de feestdagen staan er alleen spullen van Hello Kitty op het verlanglijstje van Natasha.

Poezelige kledij

De Britse vrouw kleedt zich het liefst in poezelige kledij, compleet met tiara en al.

Natasha is nog steeds op zoek naar de liefde van haar leven. De meeste mannen haken namelijk af na het zien van Natasha's enorme collectie, aldus de poezenverslaafde… Maar de verzameling gaat de deur niet uit. Ze is er van overtuigd op een dag een man tegen te komen die kan leven met haar 'Kitty Kingdom'.