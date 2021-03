CU-leider Segers kaatst bal terug naar Rutte

De CU-leider vindt het logischer als verkiezingswinnaars VVD en D66 eerst aankloppen bij de partijen met meer zetels. Dat zegt Segers op de tweede dag dat verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) de lijsttrekkers van de politieke partijen op de koffie krijgen.

De verkenners zijn aangesteld om in kaart te brengen welke coalitie er te smeden valt na de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. Een van de mogelijkheden is het voorzetten van de vorige politieke samenwerking: een regering van VVD, CDA, D66 en CU. Rutte noemde dat, naast een opzichtige flirt met nieuwkomer JA21, ook als een optie. Maar, net als veel andere lijsttrekkers maandag, biedt ook Segers zichzelf zeker niet op een presenteerblaadje aan. Wie dat doet, wordt namelijk bij de formatie-onderhandelingen helemaal uitgekleed, klonk het eerder in de partij.

De eerste stoet aan politieke leiders sprak maandag al met verkenners Jorritsma en Ollongren. Dat waren de grootste partijen, de kleinere zijn dinsdag aan de beurt.

Als eerste kwam PvdD-leider Esther Ouwehand dinsdagochtend langs. Zij wil best het kabinet in, maar dan wel met een groene en progressieve coalitie die de rechtsstaat respecteert. Daar schaart ze de VVD, de grootste partij van het land, niet meteen bij. Ouwehand: „Als de VVD een beetje opschuift en we met zijn allen afspreken dat we gaan uitvoeren wat we internationaal hebben afgesproken over het klimaatakkoord en de stikstofproblematiek, dan kunnen wij meedoen.”

Laurens Dassen van nieuwkomer Volt zegt bij binnenkomst dat hij inzet voor een kabinet dat ’duurzaam progressief en pro-Europees’ is.

Linkse partijen lonken naar kabinetsdeelname

Waar de meeste partijen de bal bij VVD en D66 laten liggen, lonken de linkse partijen ondanks de afstraffing door de kiezer wel naar een kabinetsdeelname. Vooral bij GL is de regeerlust groot, daarbij lijkt het eerder gesmede bondje met de PvdA ook overboord te kunnen.

De partijen hebben van tevoren gezegd niet een kabinet in te zullen stappen zonder een andere linkse partij, maar dat voornemen leek vooral Jesse Klaver (GL) maandag alweer los te laten. Hij repte rondom zijn bezoek aan de verkenners met geen woord over die linkse liefde, ook in zijn publiek gemaakte brief aan Jorritsma en Ollongren stond er niks over.

Datzelfde gold voor de brief van Lilianne Ploumen. Maar de PvdA-leider zei wel na haar bezoek aan Jorritsma en Ollongren nog steeds vast te willen houden aan tenminste één linkse bondgenoot.

De verkenners komen al snel met hun eindrapport. Voor 30 maart moet dat af zijn.

