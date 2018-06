Eigen bijdrage leaseauto niet altijd aftrekbaar

Dit blijkt uit een jarenlange procedure die een leaserijder had aangespannen tegen de Belastingdienst. Zij betaalde aan haar werkgever een eigen bijdrage van€ 5.724 omdat zij wegens gezondheidsredenen voor een duurdere, meer comfortabeler auto had gekozen.

Een dergelijke bijdrage is fiscaal aftrekbaar als de auto ook privé wordt gebruikt. De eiigen bijdrage die de werknemer hiervoor betaalt, wordt dan in mindering gebracht op de fiscale bijtelling voor de auto vanwege datzelfde privégebruik. De werkgever verwerkt dit in de af te dragen loonbelasting.

,,Deze werknemer reed echter niet privé met de auto, maar probeerde desondanks de bijdrage op te voeren als aftrekpost bij haar aangifte inkomstenbelasting”, aldus Sandra Ligtenberg van Fiscaal up to Date.

Hof Arnhem-Leeuwarden was echter met de belastinginspecteur van mening dat aftrek niet mogelijk is als er niet tevens een fiscale bijtelling is voor privégebruik van de auto. ,,Is die bijtelling er niet, kan er ook niets aan eigen bijdrage worden afgetrokken,'' aldus Ligtenberg.. Het Hof verwierp de stelling van de werknemer dat dit discriminerend was ten opzichte van haar collega's die hun leaseauto wel voor privédoeleinden gebruikten. De fiscale moraal van het verhaal? Ligtenberg: ,,Zorg ervoor dat als je een bijdrage betaalt voor extra toeters en bellen aan je leaseauto, je ook privékilometers maakt en dat de bijdrage door je werkgever in de administratie aan die privékilometers wordt toegeschreven."