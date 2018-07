Wees een berg in Mountain

Mountain is het project van ontwikkelaar David O'Reilly. O'Reilly is nog het meest bekend van zijn werk aan de recente film Her met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Hiervoor maakte hij een nep-game dat door de hoofdpersoon wordt gespeeld.

Mountain is zijn eerste 'echte' game en in het spel heeft de speler de controle over, inderdaad, een berg. Wat hij precies hiermee kan, werd echter tijdens de eerste presentatie nog niet duidelijk. O'Reilly stelde wel dat de game voornamelijk bedoeld is om in de achtergrond te draaien terwijl de speler ergens anders mee bezig is. Zaak is om af en toe een aantal dingen te regelen, waarna het weer even wachten op de volgende gebeurtenis is.

Mountain moet binnen enkele weken beschikbaar zijn en zal een euro of twee gaan kosten, zo meldt de maker.