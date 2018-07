Online pokerbedrijf Pokerstars verkocht voor $4,9 miljard

Dat maakten beide bedrijven vanochtend bekend.

Amaya had voor de overname een marktwaarde van ongeveer $1,3 miljard. Toen vanaf half mei gespeculeerd werd over de overname van de veel grotere Oldford Group, eigenaar van pokersites Pokerstars en Full Tilt en een aantal televisieshows, liep de beurskoers van Amaya rap op van ongeveer $8 tot $14. Gisteren werd de handel in het aandeel zelfs stilgelegd vanwege de aanzwellende overnamegeruchten.

Oldford zette in 2013 $1,1 miljard om, waarop het een brutowinst van $342 miljoen behaalde. Amaya, dat zijn geld vooral verdient met het leveren van techniek en dienstverlening aan casino's en goksites, zette volgens gegevens van Bloomerg vorig jaar slechts $142 miljoen om.

Financiering

De overname wordt gefinancierd met de uitgifte van schuld en nieuwe aandelen. Een klein deel wordt cash betaald. Private equityreus Blackstone stapt in. De Amerikanen doen mee aan de schuldfinanciering, kopen voor $600 miljoen converteerbare preferente aandelen en voor $55 miljoen gewone aandelen.

Een onbekend gebleven 'investment manager' participeert ook in de schulduitgifte, en koopt voor $325 miljoen aandelen.

Een consortium van Deutsche Bank, Barclays en Macquarie Capital stellen een krediet van $2,9 miljard ter beschikking, waarvan een deel is verkocht aan Blackstone en de andere investeerder.

VS

Pokerstars heeft door zich over te laten nemen een goede exitpartner gevonden, zegt Willem van Oort, gamingadviseur en organisator van de Gaming in Holland Conference op 23 en 24 juni te Amsterdam.

'Amaya heeft een internationale footprint in de zakelijke- en consumentenmarkt, financiele slagkracht en kan fungeren als vehikel om een vergunning in de VS te verkrijgen. Dit laatste is cruciaal', aldus van Oort, 'omdat Pokerstars ondanks een verbod uit 2006 gewoon klanten uit de VS bleef bedienen.'

Sindsdien is Pokerstars de toegang tot Amerika ontzegd. Ondanks een schikking van $731 miljoen in 2012, blijft oprichter Isai Scheinberg persona non grata in de VS. Doordat Scheinberg en de andere oprichters na de overname het bedrijf verlaten en ook als aandeelhouder uitstappen, hopen Pokerstars en Amaya alsnog kans te maken op een plekje op de Amerikaanse markt.